İsmail Yüksek: Bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından İsmail Yüksek dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI:

100. yıl için giydiğimiz özel forma bize şans getirdi. Çok iyi oynadık. Bugüne özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu. Sahada Fenerbahçe için mücadele eden futbolcular vardı. Son düdüğe kadar bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden bir takım var. Liderliği yeniden aldık. Yoğun takvimde puan kaybı olmadan devam ediyoruz. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden devam edeceğiz.