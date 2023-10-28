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Fenerbahçe'de sıra Pendik'te

Önüne geleni deviren Fenerbahçe, gözünü Pendik'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Pendikspor'u da yenerek bu sezonki üst üste 19. galibiyetini almayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de sıra Pendik'te

Ligde ve Avrupa'da rakip tanımayan Fenerbahçe'de gözler Pendikspor maçına çevrildi. Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Ludogorets'i devirerek bu sezonki 18. karşılaşmasında 18'inci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, Pendikspor deplasmanından da galibiyetle dönerek rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Dün bu maçın hazırlıklarına Samandıra'da başlayan sarı-kanaryada oyuncuların neşeli ve bir o kadar da istekli oluşu gözlerden kaçmadı. Oyuncuların teknik direktör İsmail Kartal'a Pendikspor maçını da kazanacaklarına dair söz verdiği öğrenildi. İdmanda ise Ludogorets maçında oynayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

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