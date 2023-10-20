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FENERBAHÇE HABERİ: Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un cezasında indirime gitti. Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezası 21 güne, 201 bin lira para cezası ise 100 bin liraya indirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 20:31
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FENERBAHÇE HABERİ: Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un cezasında indirime gitti. Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezası 21 güne, 201 bin lira para cezası ise 100 bin liraya indirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un PFDK'nın 10.10.2023 tarih ve E.2023-2024/218 - K.2023-2024/271 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.10.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Oğuzhan Alhan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarının sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğunun kabulü ile FDT'nin 10/2. maddesi delaletiyle FDT'nin 36/1-b maddesi ile belirlenen cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaati ile takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına sübut yönünden oyçokluğu ile, cezanın belirlenmesi yönünden oybirliği ile karar verilmiştir."

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