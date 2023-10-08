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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile Emre Mor sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 15:31
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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41. RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 15 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de de 7 maç oynayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 15 maçlık galibiyet serisi elde etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe'nin dış sahadaki maçlarda savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 3 müsabakaya çıktı. Samsunspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1) ve Alanyaspor (0-1) ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 maçı da kazanırken rakiplerine gol şansı tanımadı. Avrupa Konferans Ligi'nde dış sahada 4 mücadeleye çıkan Kanarya, kalesinde sadece 1 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ile 2016-2017 sezonunda 5-1'lik galibiyete imza atarken; 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

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