FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor.
Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, H Grubu'ndaki ikinci maçında Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak.
Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı mağlup eden Kanarya'nın 3 puanı bulunuyor.
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H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ludogorets'e 4-0 yenilen Spartak Trnava'nın ise puanı bulunmuyor.
Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.
Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da Christian Dingert oturacak.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Spartak Trnava maçında kapsamlı bir rotasyona gideceği belirtildi.
Deneyimli teknik direktörün Süper Lig'de son oynanan Rizespor maçının ilk 11'inden 7 futbolcuyu değiştirmesi bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre İsmail Kartal, perşembe günü oynanacak müsabakada Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürecek.