Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Slovak ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

Sarı-lacivertliler, H Grubu'ndaki ikinci maçında Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı mağlup eden Kanarya'nın 3 puanı bulunuyor.

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