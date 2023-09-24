Haberler Fenerbahçe Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sene takım ve taraftarın bir başka olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 22:30
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Çok iyi pozisyonlara girdik. 1-0 öne geçtik ama belki de ilk yarıda 2-0, 3-0 da yapabilirdik. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da çok iyi bizim için...

Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka, bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz. 12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız gidebiliriz.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig'de tarihe geçen maç! Galatasaray'dan sonra ilk kez yaşadılar: Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı olaylı bitti...
Fransa, Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekmeye karar verdi
Alanya'da 3 puan Fenerbahçe'nin!
Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! Büyük tepki var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osayi'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..."
İsmail Kartal'dan hakem sözleri!
Mevlid Kandili ne zaman? Resimli Mevlid Kandili mesajları
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osayi'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..." Osayi'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..." 22:44
İsmail Kartal'dan hakem sözleri! İsmail Kartal'dan hakem sözleri! 22:34
Salih Uçan tepki göstermişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi Salih Uçan tepki göstermişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi 22:33
İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka 22:30
İsmail Yüksek: İyi bir seri yakaladık İsmail Yüksek: İyi bir seri yakaladık 22:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:06
Daha Eski
Kasımpaşa evinde A. Demir'i devirdi! Kasımpaşa evinde A. Demir'i devirdi! 22:04
Alanya'da 3 puan Fenerbahçe'nin! Alanya'da 3 puan Fenerbahçe'nin! 22:00
Kocaelispor deplasmanda Ş.Urfa'yı devirdi! Kocaelispor deplasmanda Ş.Urfa'yı devirdi! 22:00
Adana 3 puanı tek golle aldı! Adana 3 puanı tek golle aldı! 21:59
Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! Büyük tepki var Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! Büyük tepki var 21:32
Milli güreşçi Ali Cengiz'den altın madalya! Milli güreşçi Ali Cengiz'den altın madalya! 21:19