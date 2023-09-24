Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Bu sene bir başka

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Çok iyi pozisyonlara girdik. 1-0 öne geçtik ama belki de ilk yarıda 2-0, 3-0 da yapabilirdik. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da çok iyi bizim için...

Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka, bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz. 12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız gidebiliriz.