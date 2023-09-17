57 milyon ödedi

Fenerbahçe, bu sezon futbolcu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Tam 55 milyon 450 bin euroluk satış yapan sarı- lacivertliler, 56 milyon 810 bin euro da bonservis ödedi. 13 yeni ismin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisleri alındı.
Fenerbahçe, bu sezon futbolcu satışından en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Tam 55 milyon 450 bin euroluk satış yapan sarı- lacivertliler, 56 milyon 810 bin euro da bonservis ödedi. 13 yeni ismin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisleri alındı.