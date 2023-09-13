Everton’dan yeşil ışık

Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ederken, gündeme son olarak Everton forması giyen Andre Gomes de geldi. İngiliz basını da bu transferle ilgili çalışmaları doğruladı. Haberlerde; Everton'ın oyuncuya bir teklif gelmesi durumunda kabul edeceği vurgulandı. Bu sezon Premier Lig'de henüz süre alamayan Portekizli oyuncu, İngiliz ekibi tarafından gözden çıkarılmış durumda. Geçen sezonu Lille'de kiralık olarak geçiren Gomes, Fransa'da 27 maça çıkmış, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymasına rağmen Ligue 1 ekibi tarafından bonservisi alınmamıştı. 2019'da Barcelona'dan 25 milyon euroya Everton'a gelen 30 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 16 milyon euro. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gomes için 5 milyon euro bile kabul edilecek.