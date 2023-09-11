Planlama sıkıntısı çıktı

Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor. Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.
Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor. Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.