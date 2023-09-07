Potada en çok kazanan Wilbekin

Euroleague'de bu sezon en çok para kazanacak oyuncular açıklandı. İlk sırada 4.5 milyon dolarla Hernangomez var. İkinci basamakta 4 milyon dolarla A.Efes'ten Shane Larkin bulunuyor. Fenerbahçe forması giyen Scottie Wilbekin 2.4 milyon dolarla 7. sırada. Wilbekin, F.Bahçe'de ise en fazla maaş alan isim.
Euroleague'de bu sezon en çok para kazanacak oyuncular açıklandı. İlk sırada 4.5 milyon dolarla Hernangomez var. İkinci basamakta 4 milyon dolarla A.Efes'ten Shane Larkin bulunuyor. Fenerbahçe forması giyen Scottie Wilbekin 2.4 milyon dolarla 7. sırada. Wilbekin, F.Bahçe'de ise en fazla maaş alan isim.