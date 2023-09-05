Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilere, Krasnodar forması giyen Aleksandr Chernikov önerildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

Oyuncu araştıran sarı-lacivertlilere Krasnodar'dan Aleksandr Chernikov önerildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

23 yaşındaki Rus oyuncuya teknik heyet sıcak bakmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?

1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Crespo'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
İstanbul namaz vakitleri 2023
YKS ek yerleştirmeler ne zaman 2023?
İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza 09:19
Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... Fırtına'nın teklifi belli oldu! Önerilen rakam... 09:17
F.Bahçe'de ayrılık! İşte genç yıldızın yeni adresi... F.Bahçe'de ayrılık! İşte genç yıldızın yeni adresi... 09:15
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 09:02
Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi 09:01
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30