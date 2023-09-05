FENERBAHÇE HABERLERİ - Chernikov Kanarya'ya önerildi! Teknik heyet istemedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında...
Oyuncu araştıran sarı-lacivertlilere Krasnodar'dan Aleksandr Chernikov önerildi.
23 yaşındaki Rus oyuncuya teknik heyet sıcak bakmadı.
ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?
1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı.
2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...