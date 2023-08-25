Fenerbahçe Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transferini açıkladı!

Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada;
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.
Serdar Dursun Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
FATİH KARAGÜMRÜK'TEN SERDAR DURSUN'A HOŞ GELDİN MESAJI
📣 𝕐𝕌𝕍𝔸ℕ𝔸 ℍ𝕆Ş 𝔾𝔼𝕃𝔻İℕ 𝕊𝔼ℝ𝔻𝔸ℝ 𝔻𝕌ℝ𝕊𝕌ℕ Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz. pic.twitter.com/2BYlHrspjb— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 25, 2023