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Fenerbahçe Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 01:12
Fenerbahçe Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transferini açıkladı!

Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada;

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.

Serdar Dursun Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN SERDAR DURSUN'A HOŞ GELDİN MESAJI

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