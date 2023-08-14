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Cengiz 15 milyon Euro

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun bonservisi için Marsilya’ya 4 yıl içinde 15 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:37
Cengiz 15 milyon Euro

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada milli oyuncunun bonservisi için Marsilya Kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedelinin 4 sene içinde ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi. Attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce taraftarların desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum" diye konuştu.

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