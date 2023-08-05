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Fenerbahçe Beko Raul Neto’yu transfer etti

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA’de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto'yu transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 12:25
Fenerbahçe Beko Raul Neto’yu transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA'de forma giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA'de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Raul Neto, sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5'inci isim oldu. Fenerbahçe daha önce Yam Madar, Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis'i transfer etmişti.

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