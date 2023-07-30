Yıldızsız forma

Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız" dedi.
Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız" dedi.