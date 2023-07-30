Cengiz son düzlükte

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona çok yakın... Hafta başından bu yana Marsilya'yla temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı. Taraflar ödeme planı üzerinde son detayları konuşuyor. Fransız basını da Fenerbahçe'nin Marsilya ile anlaştığını duyurdu ve haberinde; "Cengiz Ünder 6 milyon euro artı bonuslarla Fenerbahçe'ye gidiyor. Çok iyi bir oyuncu. Marsilya için büyük kayıp" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Olimpik Marsilya aradaki pürüzleri giderdiği an Cengiz Ünder, hafataya İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.