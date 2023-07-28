Haberler Fenerbahçe Dominguez’de fark azaldı

Dominguez’de fark azaldı

İtalyan gazeteci Pedulla, Fenerbahçe’nin Dominguez için 15 milyon talep eden Bologna’ya 9 milyon + 4 milyon Euro bonus önerdiğini ve aradaki farkı azalttığını öne sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Dominguez’de fark azaldı

Fenerbahçe, transferdeki hedeflerinden birisi olan Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sarı-lacivertlilerin, sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki maestroya 15 milyon Euro isteyen Bologna'nın kapısını cazip bir teklifle çaldığını yazdı. Fenerbahçe'nin 9 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus teklifiyle İtalyanların talebine yaklaştığını öne sürdü. Pedulla, tangocunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını sarı-lacivertli yönetimin koz olarak kullandığını ve transferin bitmek üzere olduğunu belirtti.

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