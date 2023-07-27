Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:52
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

2023/2024 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Kanarya, rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını sonuna kadar araladı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden arttı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Gündemine aldığı Wilfried Zaha'yu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, kanat transferini bitirmek üzere...

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Kanarya, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Cengiz Ünder için geri sayıma geçen, Dominik Livakovic ve Mert Müldür için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

FENERBAHÇE'DEN MARTIAL BOMBASI

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın yeni sezon planlarında yer almayan Anthony Martial için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde somut adımlar atacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Anthony Martial geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 29 maça çıktı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Fransız forvet, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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