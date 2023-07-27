Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı...

2023/2024 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
2023/2024 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.
Kanarya, rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını sonuna kadar araladı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden arttı.
Gündemine aldığı Wilfried Zaha'yu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, kanat transferini bitirmek üzere...
Kanarya, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.
Yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Cengiz Ünder için geri sayıma geçen, Dominik Livakovic ve Mert Müldür için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN MARTIAL BOMBASI
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın yeni sezon planlarında yer almayan Anthony Martial için harekete geçtiği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun transferi için kısa süre içerisinde somut adımlar atacağı öne sürüldü.
Anthony Martial geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 29 maça çıktı.
Fransız forvet, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Anthony Martial'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.