TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Zeki Çelik bombası!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Kadrosuna takviye yapmaya devam edecek olan sarı-lacivertliler, özellikle 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Kanarya, bir süredir Sassuolo'dan Mert Müldür ile ilgileniyordu.

ZEKİ ÇELİK HAMLESİ

Mert Müldür'ün ardından bir başka milli futbolcu daha Kanarya'nın radarına girdi.

Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine milli futbolcunun şartlarını sordu.

Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 34 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.