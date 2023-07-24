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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Zeki Çelik bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferde Mert Müldür'den sonra bir başka milli sağ beki daha gündemie aldı. Roma'nın sağ beki Zeki Çelik ile ilgilenen sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine milli futbolcunun şartlarını sordu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:52
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Zeki Çelik bombası!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Kadrosuna takviye yapmaya devam edecek olan sarı-lacivertliler, özellikle 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Kanarya, bir süredir Sassuolo'dan Mert Müldür ile ilgileniyordu.

ZEKİ ÇELİK HAMLESİ

Mert Müldür'ün ardından bir başka milli futbolcu daha Kanarya'nın radarına girdi.

Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine milli futbolcunun şartlarını sordu.

Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 34 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

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