Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan yönetimin önceliklerinden biri de kaleci transferi...
Fenerbahçe, geçen sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'ın yerine kaleci takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isimse Dominik Livakovic...
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki eldivenle her konuda anlaşma sağladı.
Yönetimin Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak Hırvat ekibinin 10 milyon Euro'dan az bir bonservis bedeli istememesi nedeniyle transfere nokta koyulamadığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 9 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı Livakovic'te bu hafta olumlu ya da olumsuz bir kararın verilmesi bekleniyor.
Yeni sezonda kaleyi Altay'ın mı yoksa yabancı bir ismin mi koruyacağı henüz netlik kazanmadı.
Bu durumdan 25 yaşındaki eldivenin rahatsız olduğu dile getirilirken, yönetimin ise Altay'a "6 milyon Euro'yu getir. Bonservisini al git" dediği iddia edildi.
Altay'ın menajerinin ise yönetime "En fazla 3 milyon Euro getirebilirim" dediği belirtildi.
Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı.
25 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 45 gol gördü.
Altay, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.
Milli kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.