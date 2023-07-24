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Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor. Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:37
Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan yönetimin önceliklerinden biri de kaleci transferi...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Fenerbahçe, geçen sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'ın yerine kaleci takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isimse Dominik Livakovic...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki eldivenle her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Yönetimin Livakovic transferi için Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak Hırvat ekibinin 10 milyon Euro'dan az bir bonservis bedeli istememesi nedeniyle transfere nokta koyulamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Fenerbahçe'nin 9 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı Livakovic'te bu hafta olumlu ya da olumsuz bir kararın verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Yeni sezonda kaleyi Altay'ın mı yoksa yabancı bir ismin mi koruyacağı henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Bu durumdan 25 yaşındaki eldivenin rahatsız olduğu dile getirilirken, yönetimin ise Altay'a "6 milyon Euro'yu getir. Bonservisini al git" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Altay'ın menajerinin ise yönetime "En fazla 3 milyon Euro getirebilirim" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Yönetime isyan etti

Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı.

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