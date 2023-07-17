Yılın çalımı

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Beşiktaş'a bir çalım daha... Sarılacivertliler, Alexander Djiku'nun ardından Beşiktaş'ın teklif yaptığı Sırp yıldız Dusan Tadic'i de renklerine bağladı. Bir hafta içinde rakibinin ilgilendiği iki oyuncuyu da kadrosuna katan sarı-kanarya, bu sezonki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu. Dün gece geç saatlerde Dusan Tadic'i özel uçakla İstanbul'a getiren Fenerbahçe, oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

30 KULÜP İSTEDİ

Hollanda basınının önde gelen gazetelerinden olan De Telegraaf, Ajax ile sözleşmesini feshettikten sonra Dusan Tadic'e 6'sı Suudi Arabistan'dan olmak üzere toplamda 30 kulübün resmi teklifte bulunduğunu duyurdu. Haberin içeriğinde ise; 34 yaşındaki oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı da vurgulandı. Dusan Tadic'in Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sırp kanat oyuncusu aynı zamanda bir senelik ücreti kadar da imza parası alacak.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Ajax'ta forma giydiği 5 sezonda Eredivisie'ye damga vurdu. Sırp yıldız, 5 sezonda 77 gol atarken, 83§ de asist yaptı.