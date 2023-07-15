Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkıyor.
Sarı lacivertliler, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geliyor.
Neftçi Bakü - Fenerbahçe hazırlık maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ;
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko
Neftçi Bakü: Ivan Brkiç, Höccat Haqverdi, Kenni Sayef, Azer Aliyev, Emin Mahmudov, Mateus Saldanya, Filip Ozobiç, Kilan Lebon, Eddi İsrafilov, Azer Salahlı, Ömer Buludov
FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.