Haberler Fenerbahçe Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı CANLI

Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Rusya'daki son maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler üçüncü hazırlık maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Neftçi Bakü - Fenerbahçe hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:10
Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkıyor.

Sarı lacivertliler, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geliyor.

Neftçi Bakü - Fenerbahçe hazırlık maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ;

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko

Neftçi Bakü: Ivan Brkiç, Höccat Haqverdi, Kenni Sayef, Azer Aliyev, Emin Mahmudov, Mateus Saldanya, Filip Ozobiç, Kilan Lebon, Eddi İsrafilov, Azer Salahlı, Ömer Buludov

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür!
Tanju Tuncel hayatını kaybetti!
Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı
F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı!
F.Bahçe ve G.Saray Napoli'nin yıldızını istiyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 13:49
F.Bahçe'ye Yunanistan'tan transfer! F.Bahçe'ye Yunanistan'tan transfer! 13:09
F.Bahçe ve G.Saray Napoli'nin yıldızını istiyor! F.Bahçe ve G.Saray Napoli'nin yıldızını istiyor! 12:57
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 12:22
F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 11:53
West Ham ayrılığı resmen açıkladı! West Ham ayrılığı resmen açıkladı! 11:43
Daha Eski
Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı 11:41
Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." 11:25
F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var 11:05
G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... 10:59
Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? 10:58
İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe 10:40