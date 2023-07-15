Haberler Fenerbahçe Becao meselesi sona erdi

Becao meselesi sona erdi

Fenerbahçe, Udinese’yi ikna etti. Becao artık F.Bahçeli olmak için geri sayıma geçti. Sambacı için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. İmzalar önümüzdeki hafta içinde atılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Becao meselesi sona erdi

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Becao transferinde son aşamaya geldi. İtalyan basını, sarı- lacivertlilerin 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye toplamda 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini ve tarafların büyük oranda anlaştığını yazdı. Kulüpler arasında ödeme planı dahil olmak üzere son detaylar görüşülüyor. Prosedürler tamamlandıktan sonra resmi imzalar atılacak.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Brezilyalı stoperle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncuya ise senelik 1 milyon 800 bin Euro ücret verecek. Sözleşmede bir takım bonus maddeleri de olacak. Rodrigo Becao'nun en geç önümüzdeki hafta başında İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacağı belirtildi. 2019 yılından bu yana Udinese forması giyen 1.91'lik stoper, futbol kariyerinde Bahia ve CSKA Moskova'da da görev yaptı.

SADECE 177 MAÇTA

Geçen sezon Udinese forma sıyla Serie A'da 28 maça çıkan Becao, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Kuvvetli fiziği ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Brezilyalı oyuncu, toplam kari yerinde ise 177 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper, bu kar şılaşmalarda ise 6 gol atarken 3 defa da asist yapma başarı sı gösterdi.

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