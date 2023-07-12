Tam gaz mesaide

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden F.Bahçe, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. St. Petersburg'daki Petrovski Stadyumu'nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden F.Bahçe, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. St. Petersburg'daki Petrovski Stadyumu'nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.