TRANSFER HABERİ - Umut Nayir resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip; Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Djiku transferlerinden sonra milli futbolcu Umut Nayir'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco yer aldı.

Umut Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maçta forma giyerken, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan Umut Nayir, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Umut Nayir, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.