FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sağ kanat takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sağ kanat takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini'den vazgeçmediği ve oyuncu için ısrarını sürdürdüğü haberleri İtalyan basınında yer aldı.
Bologna'nın ise Riccardo Orsolini için 15 milyon euro'da direttiği kaydedildi.
Geçtiğimiz haftalarda yine İtalyan basınında, Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için 9 milyon euro teklif ettiği, Bologna'nın ise 15 milyon euro talep ettiği belirtilmişti.
2022-23 sezonunda Bologna ile ligde 32 maça çıkan Riccardo Orsolini 11 gol, 4 asistlik katkı verdi.
26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübüyle sözleşmesinin son yılına girdi.