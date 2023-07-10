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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, gündemine Riccardo Orsolini'yi almıştı. Bologna oyuncunun ücretinde indirime gitmedi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sağ kanat takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini'den vazgeçmediği ve oyuncu için ısrarını sürdürdüğü haberleri İtalyan basınında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

Bologna'nın ise Riccardo Orsolini için 15 milyon euro'da direttiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

Geçtiğimiz haftalarda yine İtalyan basınında, Fenerbahçe'nin Riccardo Orsolini için 9 milyon euro teklif ettiği, Bologna'nın ise 15 milyon euro talep ettiği belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

2022-23 sezonunda Bologna ile ligde 32 maça çıkan Riccardo Orsolini 11 gol, 4 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna Orsolini'nin fiyatında geri adım atmadı!

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübüyle sözleşmesinin son yılına girdi.

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