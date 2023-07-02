Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor. Performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki futbolcu, transferin de dikkat çeken isimlerinden oldu. Avrupa'nın birçok takımını peşine takan Arda Güler'e üst üste flaş telefonlar geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alex de Souza ve Mesut Özil, genç oyuncuyu aradı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 19:14
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Fenerbahçe'de Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Özellikle İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid, genç yıldıza büyük ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Son olarak Barcelona, transfer için İstanbul'a geldi ve resmi teklifini yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Katalan devinde operasyonu yürüten sportif direktör Deco, Fenerbahçe yönetimi ve Arda Güler ile görüşme yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Transferi isteyen bir diğer takım olan Real Madrid de Arda'nın son durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

17.5 milyon euro serbest kalma bedeli olan başarılı oyuncunun geleceği merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İki isim de Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak, takımda kalması yönünde telkinde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

A Milli Takım'da da 4 karşılaşmada sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Galler'e attığı şık golle akıllarda kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pelkas'tan Fenerbahçe'ye veda!
İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu!
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kademeli zam formülü nedir?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pelkas'tan Fenerbahçe'ye veda! Pelkas'tan Fenerbahçe'ye veda! 19:18
Alex ve Mesut Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme Alex ve Mesut Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme 19:14
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu! Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu! 19:02
Liverpool Szoboszlai'yi kadrosuna kattı! Liverpool Szoboszlai'yi kadrosuna kattı! 18:59
Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki ikinci yarışta 8. oldu! Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki ikinci yarışta 8. oldu! 18:56
Aslan yeni golcüsünü buldu! Kiralama teklifi yapıldı Aslan yeni golcüsünü buldu! Kiralama teklifi yapıldı 18:36
Daha Eski
İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu! İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu! 18:04
F1 Avusturya GP'sinde kazanan Verstappen! F1 Avusturya GP'sinde kazanan Verstappen! 17:59
Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! 17:05
Beşiktaş'ın gözdesinden üzen haber! Beşiktaş'ın gözdesinden üzen haber! 16:46
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! İşte forma numarası F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! İşte forma numarası 16:43
G.Saray'a İngiltere'den sürpriz teklif! G.Saray'a İngiltere'den sürpriz teklif! 16:35