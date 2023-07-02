FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alex ve Mesut Özil Arda Güler'i aradı! İşte o görüşme

Fenerbahçe'de Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturuyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturuyor.
Özellikle İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid, genç yıldıza büyük ilgi gösteriyor.
Son olarak Barcelona, transfer için İstanbul'a geldi ve resmi teklifini yaptı.
Katalan devinde operasyonu yürüten sportif direktör Deco, Fenerbahçe yönetimi ve Arda Güler ile görüşme yaptı.
Transferi isteyen bir diğer takım olan Real Madrid de Arda'nın son durumunu yakından takip ediyor.
17.5 milyon euro serbest kalma bedeli olan başarılı oyuncunun geleceği merak konusu.
Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalmasını istiyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, yaptığı transfer görüşmelerinde genç oyuncunun 1 sene kiralık olarak oynamasını istiyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alex de Souza ve Mesut Özil de transfere dahil oldu.
İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İki isim de Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak, takımda kalması yönünde telkinde bulundu.
Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
A Milli Takım'da da 4 karşılaşmada sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Galler'e attığı şık golle akıllarda kaldı.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.