Real Madrid Arda Güler için geliyor

Real Madrid, Arda Güler transferine noktayı koymaya hazırlanıyor... AS Gazetesi'nin haberine göre; Eflatun- Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez, 18 yaşındaki yıldızı ne ezeli rakibi Barcelona'ya ne de başka bir takıma kaptırmamak için harekete geçti ve kulübün genel direktörü Jose Angel Sanchez'i Türkiye'ye gönderme kararı aldı. 56 yaşındaki Sanchez'in hafta sonunda İstanbul'a geleceği ve hem Arda'nın ailesiyle hem de Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. İspanyollar, Real Madrid'in Arda transferinde çok ciddi olduğunu ve 18 yaşındaki yıldızı kadrosuna kesin olarak katacağını iddia etti. Geçtiğimiz hafta İtalyan devi AC Milan da Arda için İstanbul'a temsilci göndermişti.