Cagliari ile oynayacak

Yeni sezon öncesinde Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe, burada Zenit, Kızıl Yıldız ve Neftçi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler temmuz ayının sonunda ise İtalyan ekibi Cagliari ile bir hazırlık maçı oynayacak. Joao Pedro, eğer Fenerbahçe'de kalırsa eski kulübüne karşı ilk kez rakip olacak.
Yeni sezon öncesinde Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe, burada Zenit, Kızıl Yıldız ve Neftçi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler temmuz ayının sonunda ise İtalyan ekibi Cagliari ile bir hazırlık maçı oynayacak. Joao Pedro, eğer Fenerbahçe'de kalırsa eski kulübüne karşı ilk kez rakip olacak.