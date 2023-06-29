Haberler Fenerbahçe Cagliari ile oynayacak

Cagliari ile oynayacak

Yeni sezon öncesinde Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe, burada Zenit, Kızıl Yıldız ve Neftçi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler temmuz ayının sonunda ise İtalyan ekibi Cagliari ile bir hazırlık maçı oynayacak. Joao Pedro, eğer Fenerbahçe'de kalırsa eski kulübüne karşı ilk kez rakip olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Cagliari ile oynayacak
Yeni sezon öncesinde Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe, burada Zenit, Kızıl Yıldız ve Neftçi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler temmuz ayının sonunda ise İtalyan ekibi Cagliari ile bir hazırlık maçı oynayacak. Joao Pedro, eğer Fenerbahçe'de kalırsa eski kulübüne karşı ilk kez rakip olacak.
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