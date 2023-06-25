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TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Milot Rashica, Fenerbahçe'nin transfer ilgisine ret yanıtı verdi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 09:49
TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

İki ekip de gelecek yıl için iyi bir kadro oluşturmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Ezeli rakipler transfer piyasasında şu ana kadar aktif rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Özellikle sarı lacivertliler, 2 flaş yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Galatasaray ise henüz bir transfer hamlesi yapmamasına karşın yoğun şekilde görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Fenerbahçe yaptığı 2 hamlenin ardından transferdeki 3. hedefini net bir şekilde belirlemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Başarılı kanat oyuncusunun ise Fenerbahçe ile ilgili kararı netleşti.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

26 yaşındaki futbolcu kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediğini bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Milot Rashica geçen sezon sarı kırmızılı forma altında 35 maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Rashica bu maçlarda 6 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Ayrıca 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Rashica Fenerbahçe'yi kabul etmedi!

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan kontratı 2025'te sona erecek.

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