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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine Nijeryalı sağ bekin alternatifini belirledi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 08:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer mesaisi yoğun bir şekilde sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarında da rotasını İtalya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim ise; Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Rick Karsdorp...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 28 yaşındaki Hollandalı için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A ve Avrupa Ligi dahil 18 maça çıktı ve skor üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

RICK KARSDORP KİMDİR?

11 Şubat 1995 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

2014 yılında Feyenoord'da A takıma yükseldi. Daha sonra Roma'nın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Defans hattında oynayan Karsdorp, sağ bek olarak görev yapıyor. Orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Başarılı futbolcu, 3 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını terletti.

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