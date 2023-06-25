FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'in alternatifi bulundu! Kiralama teklifi...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer mesaisi yoğun bir şekilde sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer mesaisi yoğun bir şekilde sürüyor.
Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarında da rotasını İtalya'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim ise; Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Rick Karsdorp...
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 28 yaşındaki Hollandalı için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.
Yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A ve Avrupa Ligi dahil 18 maça çıktı ve skor üretemedi.
RICK KARSDORP KİMDİR?
11 Şubat 1995 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Feyenoord altyapısında başladı.
2014 yılında Feyenoord'da A takıma yükseldi. Daha sonra Roma'nın yolunu tuttu.
Defans hattında oynayan Karsdorp, sağ bek olarak görev yapıyor. Orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
Başarılı futbolcu, 3 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını terletti.
Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...