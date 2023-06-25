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Arda Güler düellosu

Fenerbahçe’nin genç yıldızı için Milan, İstanbul’a temsilci gönderdi. İspanyollar ise Real Madrid ile Barcelona’nın sarı-lacivertli kulübe teklifte bulunacağını duyurdu. PSG’nin de ilk teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Arda Güler düellosu

F.Bahçe'deki geleceği belirsiz olan Arda Güler için Avrupa devleri birbirine girdi. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan 18 yaşındaki yıldız için ilk girişim İtalyan ekibi Milan'dan geldi. Serie A devi, dün Fenerbahçe ile Arda Güler transferini görüşmek için İstanbul'a temsilci gönderdi. İspanyol basını ise Real Madrid ile Barcelona'nın genç süper star için sarı-lacivertlilere teklifte bulunacağını duyurdu. Haberlerde; iki kulübün de 17.5 milyon euroluk fesih bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Fransız basınına yansıyan haberlere göre de Paris Saint-Germain, Arda için Fenerbahçe'yle ilk teması kurdu.

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