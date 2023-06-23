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Correa ısrarı

Sarı lacivertliler, Inter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'yı ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. Correa'ya Fenerbahçe tarafından iyi bir maaş teklif edilse de tangocunun önceliği Premier Lig'de forma giymek. Correa, Ada'dan teklif alamazsa Fenerbahçe ile görüşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
Correa ısrarı
Sarı lacivertliler, Inter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'yı ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. Correa'ya Fenerbahçe tarafından iyi bir maaş teklif edilse de tangocunun önceliği Premier Lig'de forma giymek. Correa, Ada'dan teklif alamazsa Fenerbahçe ile görüşecek.
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