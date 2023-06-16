TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.
Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Kanarya, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Montella ile prensip anlaşmasına varan yönetimin yakın zamanda resmi duyuruyu yapması bekleniyor.
Transferde büyük düşünen sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlar için temaslarını sürdürüyor.
Kanarya, golcü bölgesini Edin Dzeko ile takviye etmeyi planlıyor.
Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılması an meselesi.
Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin kadroya katmak istediği El Shaarawy, Roma'da kalmak istiyor.
Hücum hattına transfere devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gözler İtalyan yıldız El Shaarawy'e çevrilmişti.
Roma'daki sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Roma'da devam etmek isteyen yıldız oyuncu, Çizme ekibinin kontrat yenileme teklifini değerlendirme kararı aldı.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Serie A'da 29 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
İtalyan yıldız, ülkesinin milli takımında ise 29 maçta 6 gollük katkı verdi.
Sol kanatta görev yapan Shaarawy, forvet arkasında da forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.