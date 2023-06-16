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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, hamlelerini üst üste yapıyor. Takımı İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya emanet etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyeler üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Edin Dzeko ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kanarya, gözünü Roma'nın yıldızı El Shaarawy'e çevirdi. İtalyan oyuncu transferle ilgili kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:09
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, operasyona son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Kanarya, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Montella ile prensip anlaşmasına varan yönetimin yakın zamanda resmi duyuruyu yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Transferde büyük düşünen sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızlar için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Kanarya, golcü bölgesini Edin Dzeko ile takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılması an meselesi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin kadroya katmak istediği El Shaarawy, Roma'da kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Hücum hattına transfere devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gözler İtalyan yıldız El Shaarawy'e çevrilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Roma'daki sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Roma'da devam etmek isteyen yıldız oyuncu, Çizme ekibinin kontrat yenileme teklifini değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Serie A'da 29 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Bu müsabakalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

İtalyan yıldız, ülkesinin milli takımında ise 29 maçta 6 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye gelecek mi? El Shaarawy'den transfer kararı

Sol kanatta görev yapan Shaarawy, forvet arkasında da forma giyebiliyor.

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