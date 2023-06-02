FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde paylaşılamıyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde paylaşılamıyor.
Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Teknik direktör Jorge Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi kullanan Arda Güler, takımın dikkat çeken isimleri arasına girdi.
Top tekniği ve oyun görüşüyle göz kamaştıran yıldız isim, takımın hücum aksiyonlarında başrolü aldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Performansıyla A Milli Takım'da da şans bulmaya başlayan yıldız oyuncu, Avrupa piyasasında çok iyi bir vitrin yaptı.
Transferiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, katıldığı bir yayında, genç oyuncunun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Romano, Arda Güler'in 10'dan fazla talibi olduğunu ifade etti.
İşte o sözler...
"BU ÇOCUK HARİKA!"
"Arda Güler... Bir gün Arsenal, bir gün Dortmund, bir gün PSG. Birçok söylenti var çünkü bu çocuk harika!
Onun için transfer yarışının olduğu doğru. Bu oyuncuyla ilgilenen 10'dan fazla kulüp var.
Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Sanırım biraz zaman alacak. Ama bu ismi unutmayın. Çünkü bu Türk çocuğu çok yetenekli.
Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler onu istiyor. Arda Güler için büyük bir yarış olacak.