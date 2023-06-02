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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferdeki son durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde sergilediği grafikle parmak ısırtan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Türk futbolunun çok şeyler beklediği yıldız ismin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü bir gazeteci, Arda Güler'in transferdeki taliplileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler ve flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 19:52
Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Top tekniği ve oyun görüşüyle göz kamaştıran yıldız isim, takımın hücum aksiyonlarında başrolü aldı.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Performansıyla A Milli Takım'da da şans bulmaya başlayan yıldız oyuncu, Avrupa piyasasında çok iyi bir vitrin yaptı.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Transferiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmeyen Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, katıldığı bir yayında, genç oyuncunun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Romano, Arda Güler'in 10'dan fazla talibi olduğunu ifade etti.

İşte o sözler...

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

"BU ÇOCUK HARİKA!"
"Arda Güler... Bir gün Arsenal, bir gün Dortmund, bir gün PSG. Birçok söylenti var çünkü bu çocuk harika!

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Onun için transfer yarışının olduğu doğru. Bu oyuncuyla ilgilenen 10'dan fazla kulüp var.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e 10 talip birden

Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Sanırım biraz zaman alacak. Ama bu ismi unutmayın. Çünkü bu Türk çocuğu çok yetenekli.

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