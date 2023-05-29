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FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezonda geniş bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışını sürdürüyor. Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler yıldız ismin alternatifini İtalya'da buldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Sarı-lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Takvim'de yer alan habere göre Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Fenerbahçe yönetiminin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Bu sezon 28 lig maçında forma giyen Luis Muriel, 2 gol atarken 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

45 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli golcü 8 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

2019 yılından beri Atalanta'da forma giyen yıldız golcü, Sevilla, Fiorentina Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada ve Deportivo Cali takımlarında da görev aldı.

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