FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia giderse o yıldız gelecek!

Ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek.
Takvim'de yer alan habere göre Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.
International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.
Fenerbahçe yönetiminin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi.
32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Bu sezon 28 lig maçında forma giyen Luis Muriel, 2 gol atarken 3 asist yaptı.
45 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli golcü 8 kez fileleri havalandırdı.
2019 yılından beri Atalanta'da forma giyen yıldız golcü, Sevilla, Fiorentina Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada ve Deportivo Cali takımlarında da görev aldı.