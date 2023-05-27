Haberler Fenerbahçe Hedef 1 haftada 2 kupa birden

Hedef 1 haftada 2 kupa birden

Fenerbahçe hem ligde, hem de kupada kritik maçlara hazırlanıyor. Kanarya kupada finale yükseldi. 11 Haziran'da rakip Başakşehir. Jesus ve öğrencileri Süper Lig için umutlarını da tüketmiş değil. Aslan, Ankaragücü'ne takılırsa 4 Haziran'da sezonun finali oynanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Hedef 1 haftada 2 kupa birden
Dört Büyükler arasında Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden tek takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler kritik bir dönemece giriyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, kupa yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek büyük bir başarı gösterdi. Finalde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecekler. 11 Haziran'da İzmir'deki maçta ipler kendi ellerinde. Portekizli hoca bu kupayı çok istiyor. Ancak Kanarya ligden de vazgeçmiş değil. Tüm lig maçları Salı günü oynanacak. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda yenemezse iş son haftaya kalacak. Sarı-lacivertliler rakiplerinin takılmasını bekliyor. Böylece ligde de bir sezon finaline çıkacaklar. Camia umutla Aslan'ın olası puan kaybını takip edecek.
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