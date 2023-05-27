Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri!

Takımla ilgili pozitif duygulara sahip olduğunu belirterek sözlerine başlayan Michy Batshuayi, "Takımla ilgili iyi hissediyorum, iyi duygular taşıyorum. Özellikle son oynadığımız maçta iyi bir Fenerbahçe izlettik. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını gösterebildiğimizi düşünüyorum. Umuyorum bu şekilde sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



SAKATLIK SÜRECİ HAKKINDA...

Geçirdiği sakatlığa değinen Batshuayi, bu süreçle ilgili, "Sakatlıktan dolayı üzgün olduğumu söyleyebilirim. Şu an bile bu üzgünlüğü taşıyorum. Çok önemli maçlarda takımımı maalesef yalnız bıraktım ve bu anlamda da tekrar özür diliyorum. Ama bu süreç içerisinde iyi hazırlandığımı düşünüyorum hem psikolojik olarak hem de fiziksel anlamda yeniden takımıma güçlü bir şekilde katkı sağlayabilmek için. Bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Ama maalesef kendi adıma kötü olan şu ki; takımı uzun bir süre yalnız bırakmış oldum." değerlendirmesini yaptı.



"ANTRENMANLARDA ÇOK SIKI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Takımın motivasyonuyla alakalı soruya Batshuayi, "Motivasyonumuz antrenmanlarda başlıyor çünkü antrenmanlarda çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve acı da çekiyoruz. Çekmek de durumundayız başarılı sonuçlar elde edebilmek için. Ben takım içerisinde güçlü ve güzel bir mantalitenin olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarımızı kuvvetli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu da aramızda güçlü, sağlam bir bağ oluşturuyor. Keza iyi de bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum çünkü herkes birbirini nasıl motive etmesi gerektiğini biliyor. Önümüzde oynayacağımız maçların ne kadar önemli olduğunu takımdaki herkes çok iyi biliyor. Birbirimizi sürekli bu anlamda cesaretlendiriyoruz ki bu da bana göre takım olarak pozitif bir nokta." diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ HALA SÜRÜYOR"

Şampiyonluğa olan inancıyla alakalı golcü futbolcu, "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz ve bu noktada pozitif duygular taşıyoruz. Zira hala oynanacak maçlar var ve şansımız hala devam ediyor. Bir parantez açmak gerekiyor ki ligdeki şampiyonluk bize bağlı değil çünkü maçımızı kazanırken rakibimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Her ne kadar durum böyle olsa da bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz ve şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor.



Ne yazık ki sezon içerisinde hatalar yaptık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, kazanmamız gereken maçlarda çok fazla puanlar kaybettik. Bu noktada gerçekten üzüntülüyüz ve bu durum bizler için kötü oldu. Hala şansımız devam ediyor. Oynanacak maçlar var. Neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.



"HER ZAMAN FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Bireysel performansı ve hedefleriyle ilgili Batshuayi, "Benim hedefim her zaman aynı. Ben her zaman takımıma, Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Kişisel olarak da tabii ki kendi işime, her daim ofansif anlamda yapmam gerekenlere odaklanıyorum ve bu noktada takımıma yardımcı olmak istiyorum. Birinci hedefim bu. Bireysel olarak şunları da ilave edebilirim; rakip kalede tehlike yaratmak, gol atılması gereken pozisyonda gol atmak, asist yapılması gerekiyorsa asisti yapabilmek… Bana göre olması gereken de bu." açıklamasını yaptı.



"ASİST YAPTIĞIMDA DA KENDİMi ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

Asist yaptığı zamanlarda da mutlu hissettiğini belirten Belçikalı futbolcu, "Kendimi bu anlamda fazlasıyla mutlu hissediyorum. Asist anlamında biraz daha az asistim. Bu konuşma Joshua King'le aramızda bir sır. Enner'le son maçımızı oynamıştık. O da bu takımın çok önemli isimlerinden biri ama maalesef Enner Valencia'ya asist yapamadım ama Joshua King'e asist yapmıştım. Zaten maçta da görmüş olacaksınız ki, ben asist yaptığımda da kendim çok mutlu hissediyorum ve oynadığım tüm takım arkadaşlarımla iyi bir bağ oluşturduğumuzu düşünüyorum. Zaten tüm bu saydıklarım takımın gücünden gelen şeyler." dedi.