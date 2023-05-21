Crespo mesaisi

Sözleşme yenileme görüşmeleri nin sürdüğü Crespo’nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmişti. Portekizli orta sahanın menajeriyle temasların olumlu devam ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetimin, kısa sürede olumlu sonuç alması bekleniyor. Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sözleşme yenileme görüşmeleri nin sürdüğü Crespo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Portekizli orta sahanın menajeriyle temasların olumlu devam ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen yönetimin, kısa sürede olumlu sonuç alması bekleniyor. Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.