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Jorge Jesus: Şampiyonluk şansımız devam ettiği sürece...

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşıya geliyor. Sarı lacivertliler için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Jesus’un maç öncesi sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 18:56 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 20:02
Jorge Jesus: Şampiyonluk şansımız devam ettiği sürece...

Süper Lig'in 34. haftasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isterken teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

"Zor bir maç olacağını biliyorum. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Lider Galatasaray'ın çok arkasında kaldılar. Bu da bu sezonun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Rakibimiz çok güçlü ve iyi bir takım. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar inanacağız."

"Rakibimizin hangi sistemle oynayacağının önemi yok. Bizce son maçta oynayacakları gibi oynayacaklardır. Son şampiyon takım ama bu sezon şampiyonluk yarışında yok. Bunun sebebi, bu sezonun çok daha çekişmeli ve zor olması. Ancak, Trabzonspor güçlü bir takım olmaya devam ediyor."

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