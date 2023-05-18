Gözünüzü ondan ayırmayın

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'a Arda Güler'i övdü. Belözoğlu methiyeler dizdiği genç yetenek için "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak" dedi. Emre'nin bu sözleri İtalyan takımlarının ilgisini çekebilir.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'a Arda Güler'i övdü. Belözoğlu methiyeler dizdiği genç yetenek için "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak" dedi. Emre'nin bu sözleri İtalyan takımlarının ilgisini çekebilir.