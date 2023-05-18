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TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yaz transfer döneminde pek çok takımın transfer radarına girdi. Futbolcu ile son olarak yakından ilgilenen Newcastle United'ın ise Arda Güler için yapacağı teklifin detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

İngiliz ekibi Arda'yı da adaylar arasına dahil etti.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki orta sahası için bir hayli ısrarcı.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Siyah-beyazlı kulüp sezon sonunda 20 milyon euro gibi bir rakama Arda'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Kanarya'nın ana hedefi genç yıldızı en azından 1 sezon daha takımda tutmak.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Milli oyuncu performansı ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Arda Güler bu sezon 17 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Genç yıldız bu mücadelelerde 4 gol attı ve 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Arda'nın piyasa değeri ise 11 milyon euro.

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