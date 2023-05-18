TRANSFER HABERİ | Newcastle United'dan Arda Güler kararı! Rakamı belirlediler

Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine ekledi.
Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine ekledi.
İngiliz ekibi Arda'yı da adaylar arasına dahil etti.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki orta sahası için bir hayli ısrarcı.
Siyah-beyazlı kulüp sezon sonunda 20 milyon euro gibi bir rakama Arda'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
Kanarya'nın ana hedefi genç yıldızı en azından 1 sezon daha takımda tutmak.
Milli oyuncu performansı ile dikkat çekiyor.
Arda Güler bu sezon 17 maçta forma giydi.
Genç yıldız bu mücadelelerde 4 gol attı ve 2 asist üretti.
Arda'nın piyasa değeri ise 11 milyon euro.
Sarı-lacivertli oyuncu milli formayı 2 kez giydi.