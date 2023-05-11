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Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon takımdan gidecekler ve takviye yapılacak bölgeler netleşmeye başladı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Golcü transferi için nabız yoklayan sarı-lacivertli kulüp, aradığı oyuncuyu İskoçya'da buldu. İşte detaylar… (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:31
Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Sarı lacivertlilerde gelecek yıl takım kadrosunda önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Kanarya'da neredeyse baştan sona yenilenecek bölgelerden birisi de forvet hattı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Valencia, Joao Pedro, Joshua King gibi futbolcular yeni sezonda takımda olmayabilir.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Bu doğrultuda yönetim, ayrılması muhtemel oyuncuların yerine arayışa başladı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Fenerbahçe hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcularla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Yönetim, yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyacak.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Kanarya bu sezona damga vuran o golcü için devreye girdi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

İŞTE O İSİM...

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Celtic forması giyen Kyogo Furuhashi oldu.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'nin Japon yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

5.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maça çıktı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Furuhashi bu mücadelelerde 30 gole imza attı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Yıldız oyuncu 5 de asist üretti.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

2025 YILINDA SONA ERİYOR

Kariyerinde Celtic ve Vissel Kobe dışında FC Gifu takımının da formasını giyen Japon golcü toplamda 260 karşılaşmada görev alırken 116 gol attı.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

Furuhashi, santrafor bölgesi dışında kanatlar da görev alabiliyor.

Fenerbahçe aradığı golcüyü İskoçya'da buldu!

9 milyon euro güncel piyasa değeri olan Japon yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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