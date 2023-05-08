Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Giresunspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Giresunspor - Fenerbahçe maçı yorumları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:01
Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

"ROSSI NASIL 105 DAKİKA OYUNDA KALIYOR?"

"Rossi nasıl 105 dakika oyunda kalıyor? Rakip maçın bütün bölümünde kapanıyor, Emre Mor oyuna girmiyor. Ferdi, nerede oynadığını şaşırdı artık çocuk!"

Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

"BUNLARDAKİ KREDİ NE GÜZEL"

"Arda Güler bile en kötü performansını gösterdi. Bazı maçlar vardır, oyuncu çıkacak oynayacak yahu! Mert Hakan hiçbir şey yapmıyorsun, kaptanlık kolunda, oyundan alınırken de bakış atıyorsun. Ne güzel! Biz gol atınca oyundan çıkardık bir şey de diyemezdik hocaya. Bunlardaki kredi ne güzel"

Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

"İYİ OYNAYAN BİR KİŞİ SAYAMAYIZ"

"8 sezondur en çok üzülen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Kadro iyi kötü dersin ama yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir bugünkü oyundan iyi oynarlar. Forma ağırlığı diye bir şey var. 1 kişi sayamayız iyi oynayan."

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