Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada Michy Batshuayi'den (p) geldi.
Giresunspor'un golünü ise 68. dakikada Riad Bajic kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 68'e çıkardı.
Giresunspor ise puanını 28'e yükseltti.
A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Giresunspor - Fenerbahçe maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
İşte Kahveci'nin Giresunspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...
"FENERBAHÇE DEJA VU YAŞADI"
"Bu maçla ilgili çok başlık atılır ama benim başlığım; Deja vu. İlk devrede Fenerbahçe, Giresunspor'a evinde yenilmiş ve düşüşü başlatmıştı"
"ROSSI NASIL 105 DAKİKA OYUNDA KALIYOR?"
"Rossi nasıl 105 dakika oyunda kalıyor? Rakip maçın bütün bölümünde kapanıyor, Emre Mor oyuna girmiyor. Ferdi, nerede oynadığını şaşırdı artık çocuk!"
"BUNLARDAKİ KREDİ NE GÜZEL"
"Arda Güler bile en kötü performansını gösterdi. Bazı maçlar vardır, oyuncu çıkacak oynayacak yahu! Mert Hakan hiçbir şey yapmıyorsun, kaptanlık kolunda, oyundan alınırken de bakış atıyorsun. Ne güzel! Biz gol atınca oyundan çıkardık bir şey de diyemezdik hocaya. Bunlardaki kredi ne güzel"
"İYİ OYNAYAN BİR KİŞİ SAYAMAYIZ"
"8 sezondur en çok üzülen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Kadro iyi kötü dersin ama yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir bugünkü oyundan iyi oynarlar. Forma ağırlığı diye bir şey var. 1 kişi sayamayız iyi oynayan."