Nihat Kahveci Giresunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

"BUNLARDAKİ KREDİ NE GÜZEL"

"Arda Güler bile en kötü performansını gösterdi. Bazı maçlar vardır, oyuncu çıkacak oynayacak yahu! Mert Hakan hiçbir şey yapmıyorsun, kaptanlık kolunda, oyundan alınırken de bakış atıyorsun. Ne güzel! Biz gol atınca oyundan çıkardık bir şey de diyemezdik hocaya. Bunlardaki kredi ne güzel"