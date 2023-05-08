Bir bakışta 90 dakika

10

Arda'nın ortasında arka direkte Enner Valencia'nın topuna Hayrullah müdahale etti. Fenerbahçeliler elle oynama gerekçesi ile penaltı bekledi.

20

16. dakikada Rossi'nin şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı. VAR'da topun Arias'ın koluna çarptığı tespit edildi. 4 dakika sonra penaltıyı Batshuayi attı: 0-1.

39

Sergio, Fenerbahçe defansından kaptığı topu Görkem'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can, köşede son anda kontrol etti.

+3

Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı.

53

Giresunspor etkili geldi... Borja Sainz, sağ kanattan koşu gösteren Serginho'ya uzun bir top göndermek istedi ancak kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.

64

Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı! Miha Zajc 'ın ceza alanından yaptığı vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çelerek golü önledi.

68

Szalai'nin hatasında topla buluşan Sainz, Serginho'ya bıraktı. Serginho'nun pasında Bajic'in vuruşu üst direkten ağlara gitti: 1-1.

+6

Fenerbahçe galibiyet golü için yükleniyor... Arda Güler'in serbest vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

+9

Kanarya'nın son umudunu da Rossi harcadı... Topla ceza sahasına giren Miguel Crespo karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, korner...