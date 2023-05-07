Haberler Fenerbahçe GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçta Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Zirve mücadelesinde kritik öneme sahip maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 18:54
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. haftada devam ediyor. Zirve yarışında nefes kesen mücadelelere imza atan Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada sarı lacivertlilerden Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Lincoln Henrique, Nazım Sangare ile sarı kart cezalısı Willian Arao ve kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET

Çotanak Spor Komplesi'nde oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadelede mutlak 3 puan için yarışacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...
Milli irade Başkan Erdoğan'ın yanında! Üsküdar'da sevgi seli: "Reis seni yalnız bırakmayacağız, dualarımız sizinle"
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi!
Joao Pedro: Henüz lig bitmedi!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! 21:58
Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! 21:39
"Her rakip bize düşman kesiliyor" "Her rakip bize düşman kesiliyor" 21:34
Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık 21:34
G.Saray Başakşehir maçına hazır! G.Saray Başakşehir maçına hazır! 21:28
Şampiyon Napoli seyircisi önünde kazandı! Şampiyon Napoli seyircisi önünde kazandı! 21:22
Daha Eski
Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... 21:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:07
F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! 21:05
Dortmund Wolfsburg'a gol oldu yağdı! Dortmund Wolfsburg'a gol oldu yağdı! 20:41
Arsenal deplasmanda hata yapmadı! Arsenal deplasmanda hata yapmadı! 20:34
Lacazette dörtledi! Lyon gol düellosunu kazandı Lacazette dörtledi! Lyon gol düellosunu kazandı 20:20