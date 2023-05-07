GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. haftada devam ediyor. Zirve yarışında nefes kesen mücadelelere imza atan Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada sarı lacivertlilerden Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Lincoln Henrique, Nazım Sangare ile sarı kart cezalısı Willian Arao ve kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET
Çotanak Spor Komplesi'nde oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadelede mutlak 3 puan için yarışacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi.