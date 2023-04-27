Haberler Fenerbahçe Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın olmuştu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 11:02 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 11:32
Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getiren bir hamleye imza attı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Yönetim, Portekizli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Oynanan etkili futbol taraftarın beğenisini kazanırken, yarışılan tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edildi.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi evinde Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını da kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İspanyol ekibiyle oynanan ilk maç sonrası yaptığı açıklamalar bomba etkisi yaratmıştı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan deneyimli teknik adam, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Jesus, Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." demişti.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan 68 yaşındaki teknik adam, Brezilya iddialarıyla ilgili de konuştu.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Jorge Jesus, "Sadece Real Madrid ve Barcelona'da çalışıyor olsam Brezilya Milli Takımı'nı reddederdim." ifadelerini kullanarak Brezilya'ya yeşil ışık yapmıştı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Flamengo'nun Jorge Sampaoli ile anlaşması sonrası Brezilya ekibinin başına geçme şansı bulunmayan Jesus'un adı Suudi Arabistan Milli Takımı ile de anılıyordu.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Jesus'un ayrılık ihtimaline karşı hoca arayışlarına başladı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Sergen Yalçın olmuştu.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

"KONUŞMAM AYIP OLUR"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ'a konuşan Yalçın, İnsanlar istediğini konuşsun, Şu anda Çeşme'de tatildeyim, pazar günü döneceğim. Fenerbahçe ile ilgili konuşmam ayıp olur, takımın hocası var." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI | İZLEYİN

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklama! Fenerbahçe...

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.

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