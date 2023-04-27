Haberler Fenerbahçe Divan kurulu cumartesi

Divan kurulu cumartesi

Sarı lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başlayacak. Divan'da mali konular görüşülecek. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor. Öte yandan yapılan açıklamada toplantıyı takip etmek isteyen gazetecilerin yarına kadar akreditasyon yaptırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Divan kurulu cumartesi
Sarı lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başlayacak. Divan'da mali konular görüşülecek. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor. Öte yandan yapılan açıklamada toplantıyı takip etmek isteyen gazetecilerin yarına kadar akreditasyon yaptırabileceği belirtildi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…
Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Nisan)
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:30
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 00:11
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 00:11
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 00:11
Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı 00:11
Galatasaray'da golcü transferi tamam! Galatasaray'da golcü transferi tamam! 00:11
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! 00:11