Divan kurulu cumartesi

Sarı lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başlayacak. Divan'da mali konular görüşülecek. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor. Öte yandan yapılan açıklamada toplantıyı takip etmek isteyen gazetecilerin yarına kadar akreditasyon yaptırabileceği belirtildi.
Sarı lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başlayacak. Divan'da mali konular görüşülecek. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor. Öte yandan yapılan açıklamada toplantıyı takip etmek isteyen gazetecilerin yarına kadar akreditasyon yaptırabileceği belirtildi.