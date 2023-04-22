Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbulspor maçının çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımın genç yıldızı Arda Güler ile özel ilgileniyor.

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Arda Güler'le bir antrenman daha." mesajını yayınladı.