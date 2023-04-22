Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı!

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:59
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbulspor maçının çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımın genç yıldızı Arda Güler ile özel ilgileniyor.

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Arda Güler'le bir antrenman daha." mesajını yayınladı.



DİĞER
SON DAKİKA: Levent Tüzemen'den olay sözler! Erden Timur ve Ali Koç krizinde neler yaşanıyor? | "Onun için dosya hazırlatıyorum"
Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım
Derbi öncesi iki takımda büyük panik!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor
Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! 14:59
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:39
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:33
F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor 14:32
Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi! Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi! 14:25
Derbi öncesi iki takımda büyük panik! Derbi öncesi iki takımda büyük panik! 14:17
Daha Eski
Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? 14:10
Lazio - Torino maçı hangi kanalda? Lazio - Torino maçı hangi kanalda? 14:05
Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti 14:01
Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:00
Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi 13:49
Ronaldo'dan bayram mesajı! Ronaldo'dan bayram mesajı! 13:15