FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu maç öncesi idmanlar sürüyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu maç öncesi idmanlar sürüyor.
Alanyaspor maçında aşil tendonundan sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Oosterwolde geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
Takvim'de yer alan habere göre kısa süren bir toplantı yapan Jayden Oosterwolde'nin Ankaragücü maçında oynamak istediğini hocasına söylediği öğrenildi.
Hollandalı sol bekin Ankaragücü maçında kadro olacağı ancak Portekizli teknik adamın Oosterwolde'yi direkt 11'de değil, maçın 2. yarısında oynatmayı planladığı bildirildi.
Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı.
İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor.
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'ye bu sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
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