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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus'la görüşen sarı-lacivertli yıldızı hocasından forma istedi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 09:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu maç öncesi idmanlar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Alanyaspor maçında aşil tendonundan sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Oosterwolde geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Takvim'de yer alan habere göre kısa süren bir toplantı yapan Jayden Oosterwolde'nin Ankaragücü maçında oynamak istediğini hocasına söylediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Hollandalı sol bekin Ankaragücü maçında kadro olacağı ancak Portekizli teknik adamın Oosterwolde'yi direkt 11'de değil, maçın 2. yarısında oynatmayı planladığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Fenerbahçe'ye bu sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'la görüştü! Forma istedi ama...

Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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